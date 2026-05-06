Polizei Dortmund

POL-DO: Besucher füttert die Löwen - Kurioser Einsatz im Dortmunder Zoo

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0364

Tierische Einsätze gehören zum Dienstalltag der Polizei dazu. Einsätze mit Löwen sind da schon etwas seltener. Trotzdem ging es am gestrigen Dienstag (05.05.) für die Beamten zu den Raubkatzen im Dortmunder Zoo.

Um 11:15 Uhr erreichte die Leitstelle ein kurioser Notruf aus dem Zoo an der Mergelteichstraße: Mitarbeiter hatten beobachtet, wie ein Mann eigenständig die Löwen fütterte. Dazu warf er selbst mitgebrachtes Fleisch in das Gehege. Da der Mann seine Personalien gegenüber den Mitarbeitern nicht angeben wollte, wurde die Polizei gerufen.

Die Beamten trafen den Mann wenig später im Bereich der Großkatzen an. Dieser erklärte, dass er regelmäßig den Zoo besuche. Dieses Mal hätten die Löwen laute Geräusche von sich gegeben. Daraus schloss der Mann, dass die Tiere hungrig seien.

Und für diesen Fall war der Mann offenbar bestens vorbereitet: In seinem Rucksack fanden die Beamten eine Packung mit Resten von Schweinegulasch. Ein Teil davon befand sich jedoch bereits im Magen eines Löwen.

Die kuriose Aktion könnte im schlimmsten Fall jedoch ernste Folgen für die Raubtiere haben: Rohes Schweinefleisch ist für sämtliche Katzenarten gefährlich. Die Reste des Fleischs wurden daher durch eine Tierärztin des Zoos gesichert und eingefroren. Die Beamten übergaben die Personalien des Besuchers an die Zooleitung. Bei ihm handelt es sich um einen 29-jährigen Dortmunder.

Strafrechtliche Folgen hatte der kuriose Einsatz für den Dortmunder nicht - Löwen füttern ist erst mal keine Straftat. Sollten die Tiere jedoch erkranken, kann der Zoo die Behandlungskosten zivilrechtlich einklagen.

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