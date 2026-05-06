Polizei Dortmund

POL-DO: Zivilcourage zeigen - aber richtig! Polizei Dortmund bietet Kurse für Zivilcourage an, es sind noch wenige Plätze frei!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0362

Was soll ich tun, wenn eine andere Person bedrängt oder verletzt wird? Wenn ich eine Straftat beobachte und sehe, dass jemand meine Hilfe benötigt? Die Antwort ist: Zivilcourage zeigen!

Und genau um dieses Thema zusammen mit praktischen Übungen geht es im Zivilcourage Kurs: "Frühzeitig aus bedrohlichen Situationen aussteigen!" und "Helfen, ohne Selbstgefährdung!". Unter diesen Mottos bietet das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Dortmund einen zweitägigen Kurs an. Hierzu laden wir Interessierte herzlich ein.

Im Einzelnen werden folgende Fragestellungen beleuchtet:

- Wie entsteht Gewalt? - Wie wirkt Körpersprache? - Welche Möglichkeiten des Ausstiegs aus bedrohlichen Situationen gibt es? - Wie kann ich Zivilcourage ohne Selbstgefährdung zeigen?

Es handelt sich um einen zweitägigen Kurs, der an folgenden Terminen stattfindet: 19.05.2026 und 26.05.2026, 16:30 - 19:30 Uhr (Sie sollten beide Kurstage wahrnehmen können!) Weitere Kurse sind in Planung, hierfür können Sie sich auf die Warteliste setzen lassen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bitte unter der E-Mail-Adresse: Vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de oder unter der Telefonnummer 0231/132-7462 an. Der Kurs findet in der Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Dortmund, Markgrafenstraße 102 in 44139 Dortmund statt.

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