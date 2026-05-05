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Polizei Dortmund

POL-DO: Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung im NachtExpress in Brackel - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0360

In der Nacht zum Sonntag (3. Mai) gerieten mehrere Personen in einem Bus der DSW21 (NachtExpress) in Streit. Dabei wurde ein Mann verletzt. Die Polizei sucht Zeugen sowie den verletzten Mann.

Erkenntnissen zufolge fuhr der Bus zur Tatzeit in Richtung Wickede. An der Haltestelle Brackel Kirche hielt der Bus gegen 6 Uhr an, um weiteren Fahrgästen das Einsteigen zu ermöglichen.

In diesem Moment gerieten etwa drei Männer im Bus in einen Streit. Zwei griffen einen unbekannten Mann an, einer von ihnen würgte diesen im Halsbereich. Der andere trat ihn gegen den Kopf. Anschließend verließen die beiden Angreifer den Bus über die vordere Tür und flüchteten in westlicher Richtung auf dem Brackeler Hellweg.

Bei dem Angriff verlor der Verletzte offenbar seine Armbanduhr. Auch er, der am Kopf blutete, verließ den Bus und rannte in Richtung Süden (Schimmelstraße) davon. Der Verletzungsgrad des Angegriffenen ist nicht bekannt. Die zurückgelassene Armbanduhr stellten die Einsatzkräfte sicher.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach allen Beteiligten blieb erfolglos, auch die bisherigen Ermittlungen zum Verletzten und den Tatverdächtigen blieben ohne Ergebnis.

Beschreibungen der Beteiligten:

   - Verletzter: etwa 20 bis 30 Jahre alt, kräftige  Figur, rundes 
     Gesicht, Glatze, schwarze T-Shirt, trug bei dem Angriff eine 
     Armbanduhr
   - Tatverdächtige: 30 bis 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß, 
     osteuropäischer Phänotyp. Einer der Männer war vollständig 
     schwarz bekleidet, der andere trug ein rotes T-Shirt.

Die Polizei bittet die Beteiligten und weitere Zeugen, sich umgehend bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/132-7441 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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