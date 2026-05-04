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Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt durch mehrere Stadtteile - 26-Jähriger nach zwei illegalen Kraftfahrzeugrennen festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0357

Nach mehreren Verfolgungsfahrten durch das Dortmunder und Recklinghausener Stadtgebiet am Donnerstag (30.04.2026) und Freitag (01.05.2026) konnte die Polizei einen 26-jährigen Dortmunder festnehmen. Dem Mann werden unter anderem zwei verbotene Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen.

Gegen 17:53 Uhr fielen Polizeibeamten auf der Westerwikstraße in Mengede ein Pkw Daimler mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf, konnten jedoch erst nach rund einem Kilometer zu dem Fahrzeug aufschließen. Trotz deutlicher Anhaltezeichen missachtete der Fahrer die Signale und flüchtete über die Bockenfelder Straße in Richtung Recklinghausen. Bei der Flucht kam es zu gefährlichen Überholmanövern unter Nutzung der Gegenfahrspur. Unbeteiligte wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht gefährdet. Im Rahmen der Verfolgung kam es zu einem Unfall, bei dem ein Streifenwagen leicht beschädigt wurde. Der Fahrer konnte mit seinem Fahrzeug zunächst entkommen.

Gegen 20:46 Uhr meldeten Einsatzkräfte eine erneute Sichtung des flüchtigen Daimler im Bereich Hörde. Als der Fahrer die polizeilichen Maßnahmen bemerkte, setzte er seine Flucht über die BAB 40 fort. Auch hier gelang es ihm zunächst, sich dem Zugriff zu entziehen. Die Fahndungsmaßnahmen führten schließlich gegen 00:44 Uhr zum Erfolg: Polizeibeamte stellten den Tatverdächtigen im Bereich der Martener Straße. Der 26-jährige Dortmunder, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, wurde festgenommen.

Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordnete die Staatsanwaltschaft Dortmund die Entnahme einer Blutprobe an. Der Pkw, ein Mietwagen, wurde als Tatmittel beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, unter anderem der erkennungsdienstlichen Behandlungen, wurde der Mann entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts von zwei verbotenen Kraftfahrzeugrennen gemäß § 315d StGB. Zudem wird eine Eignungsüberprüfung zum Führen von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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