Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Mainz am Sonntagabend

Mainz (ots)

Am Sonntagabend kam es für die Feuerwehr Mainz zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet. Unter anderem waren die Einsatzkräfte in den Stadtteilen Gonsenheim und Finthen gefordert.

Gegen 17:08 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus einem Bistro in der Breite Straße in Mainz-Gonsenheim alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem aufgeheizten, jedoch leeren Pizzaofen im Bereich der Abgasöffnung zu einer Brandentwicklung gekommen war. Der Ofen wurde umgehend stromlos geschaltet. Die darüberliegenden Geschosse wurden kontrolliert, hierbei konnten keine weiteren Feststellungen gemacht werden. Abschließend wurde der betroffene Bereich mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Ein Rückgang der Temperatur im Ofen konnte festgestellt werden. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, zwei Beamte der Polizei sowie der Rettungsdienst mit zwei Kräften. Die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr Mainz-Gonsenheim wurde vor Ort nicht mehr benötigt. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen, auch im Straßenbahnverkehr.

Um 18:20 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einer brennenden Outdoorküche in den Amselweg in Mainz-Finthen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Bereich eines Gasgrills. Das Feuer konnte durch zwei Trupps unter schwerem Atemschutz mit zwei C-Rohren schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zwei Propangasflaschen befanden sich im Brandbereich und strömten brennend ab. Diese konnten aus dem Gefahrenbereich entfernt werden. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte wurde eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr mit Kräften beider Feuerwachen, die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Finthen, die Polizei sowie der Rettungsdienst.

Im weiteren Verlauf des Abends wurden die Einsatzkräfte um 19:19 Uhr zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in den Sertoriusring in Mainz-Finthen alarmiert. Ursache hierfür war angebranntes Essen. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nur in geringem Umfang erforderlich, der Einsatz konnte zügig beendet werden.

Um 20:29 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zudem zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Universitätsmedizin alarmiert. Vor Ort konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. Im Einsatz waren Fahrzeuge beider Feuerwachen. Der Einsatz konnte zügig beendet werden.

Bei allen genannten Einsätzen wurde niemand verletzt.

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