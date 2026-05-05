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Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung in der Dortmunder Nordstadt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0361

Zu einer Auseinandersetzung kam es zwischen zwei Personen am 20. März gegen 12:30 Uhr in der Bornstraße 118, unmittelbar vor einer Arztpraxis. An dem Streit beteiligt waren ein 61-Jähriger und ein 29-Jähriger aus Dortmund.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 29-Jährige ein Messer gezückt haben. Erst durch das Einschreiten weiterer Passanten konnte der Konflikt beendet werden. Verletzt wurde zu diesem Zeitpunkt niemand.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, insbesondere die Personen, die den Streit geschlichtet haben. Hinweise nimmt die Dortmunder Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Carina Dupont
Telefon: 0231/132-1037
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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