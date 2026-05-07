Polizei Dortmund

POL-DO: Mehr Präsenz. Mehr Sicherheit - Einsatzkräfte der PK "Fokus" stellen Drogen und Bargeld sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0365

In den vergangenen Tagen waren Einsatzkräfte weiterhin im Bereich der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt präsent. Unterstützung erhielten sie durch Beamte der Bereitschaftspolizei NRW. Ziel des Präsenzkonzepts "Fokus": Mehr Präsenz, mehr Sicherheit.

Nach mehreren Bürgerbeschwerden kontrollierten die Beamten am Donnerstagabend (30.04.) vermehrt am Heinrich-Schmitz-Platz. Dabei geriet eine 14-köpfige Personengruppe in den Fokus der Einsatzkräfte. Bei einem Mann fanden die Beamten ein verbotenes Einhandmesser und stellten dieses sicher. Ein weiterer Mann führte das Rauschmittel Kath mit sich, welches ebenfalls sichergestellt wurde. Am Ende der Kontrollen sprachen die Beamten Platzverweise gegen die Gruppe aus.

Am Samstag (02.05.) lag der Schwerpunkt der Kontrollen unter anderem auf der Poser- und Raserszene. Erfreulicherweise wurden weder im Bereich Phoenix-West, noch am Dortmunder Wall relevante Verstöße festgestellt.

Montag (04.05.) wollten zivile Einsatzkräfte gegen 17 Uhr zwei Personen vor einem Café auf der Braunschweiger Straße kontrollieren. Als diese die Beamten erkannten, flüchteten sie. Nach kurzer Flucht konnten die Einsatzkräfte einen der Beiden (einen 25-Jährigen) festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem Kokain und 400 Euro Bargeld, zu dessen Herkunft der Mann keine Erklärung liefern konnte. Die Konsequenzen: Drogen und Bargeld wurden sichergestellt, den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Mehrere Beschwerden von Anwohnern führten dazu, dass zivile Einsatzkräfte am Dienstag (05.05.) im Bereich der Flotowstraße vermehrt kontrollierten. Dabei fielen den Beamten drei Personen auf, welche mit Betäubungsmitteln handelten. Bei den Kontrollen wurden mehrere Verkaufseinheiten Marihuana sowie Bargeld sichergestellt. Die Dealer erwarten nun Strafverfahren.

Am Mittwoch (06.05.) fiel den Einsatzkräften auf, dass aus einer Wohnung im Bereich der Kuckelke Drogen verkauft wurden. Als der Dealer seine Wohnung verließ, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Dabei fanden sie 23 Verkaufseinheiten Kokain und einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend wurde die Wohnung mit einem richterlichen Beschluss durchsucht. Dabei stellten die Einsatzkräfte weitere Drogen (Kokain und Cannabis) sowie weiteres Bargeld sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Insgesamt kontrollierten die Beamten zwischen dem 30.04. und dem 06.05. 333 Personen und 96 Fahrzeuge. Gegen 87 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen, außerdem fertigten die Einsatzkräfte 21 Strafanzeigen. Die regelmäßigen Kontrollen dauern weiter an.

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