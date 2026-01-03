PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PILEK: Falscher Bankmitarbeiter

Meisenheim (ots)

In Meisenheim wurde ein Mann am Freitagnachmittag Opfer eines Betrugs. Er erhielt einen Anruf eines unbekannten Täters, der sich als Bankmitarbeiter ausgab und vor angeblich gefährdeten Kontobewegungen warnte. Unter dem Vorwand, die Bankkarte sperren zu müssen, wurde angekündigt, ein Kollege werde diese abholen. Kurze Zeit später erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift in der Herzog-Wolfgang-Straße und nahm die Karte entgegen. Der Täter wird als etwa 175 Zentimeter groß beschrieben und trug eine dunkle Winterjacke, dunkle Hose sowie eine Wollmütze. Nachdem der Geschädigte den Betrug erkannte, ließ er seine Karte umgehend bei der Sparkasse sperren. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Bargeldabhebungen sowie eine Überweisung an einen Online-Händler erfolgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631 369 14599 in Verbindung zu setzen.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

