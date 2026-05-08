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Polizei Dortmund

POL-DO: Vermisste 16-Jährige aus Bad Laasphe: Mögliche Bezüge nach Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0371

Die Polizei in Siegen-Wittgenstein bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 16-Jährigen. Die Jugendliche könnte sich in Dortmund aufhalten.

Am Mittwoch (06.05.2026) wurde der Polizei in Siegen-Wittgenstein eine 16-Jährige als vermisst gemeldet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist das Mädchen bereits seit dem 30.04.2026 aus einer Wohngruppe in Bad Laasphe abgängig. Dort entfernte sie sich nach einem Gruppenabend in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie sich in der Vergangenheit schon Mal in Dortmund aufgehalten hat.

Bisherige Ermittlungen haben nicht zum Auffinden des Mädchens geführt, daher bittet die Polizei in Siegen-Wittgenstein nun um Ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen machen?

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - Kopftuch
   - weite Kleidung
   - ggf. schwarze Jacke

Bilder der 16-Jährigen können unter dem folgenden Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/203244

Hinweise nimmt die Polizei über den Polizeinotruf 110 oder der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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