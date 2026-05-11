Polizei Dortmund

POL-DO: Pkw-Diebstahl in der Nördlichen Innenstadt - Tatverdächtiger erst 13 Jahre alt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0372

Am Samstagabend (09. Mai) entwendete ein Jugendlicher in der Nähe der Scheffelstraße/ Schillerstaße ein Auto und verursachte bei seiner Fahrt mehrere Unfälle.

Gegen 18:20 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Verkehrsunfall mit Flucht auf der Erwinstraße. Bis zum Eintreffen des Streifenwagens hielten Unbeteiligte den minderjährigen Fahrer vor Ort fest. Es stellte sich heraus, dass der 13-jährige Dortmunder einen VW Touran in der Schillerstaße entwendete und sowohl dort als auch auf der Erwinstraße einen Unfall verursachte. In beiden Fällen flüchtete er von der Unfallstelle. Dabei verursachte er einen geschätzten Sachschaden von insgesamt 5.500 Euro.

Der Eigentümer des Touran erschein am Einsatzort und erhielt sein Fahrzeug zurück.

Da es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Minderjährigen handelte, wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Polizeibeamten fertigten Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Unbefugter Gebrauch von Kraftwagen sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird geprüft, ob der 13-Jährige auch weitere Taten dieser Art begangen hat. Die Ermittlungen dauern an.

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