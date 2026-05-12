Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0375

Am 11. Mai 2026 kam es um 15:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Lünen mit vier Beteiligten, unter anderem einem 9-jährigen Kind. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 42-Jährige Mann aus Lünen mit seinem Auto und seinem Kind auf dem Beifahrersitz die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/ Horstmarer Straße wartete ein 44-Jähriger Lünener mit seinem Toyota verkehrsbedingt vor der roten Ampel.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 42-Jährige dem Toyota-Fahrer von hinten auf, überschlug sich dabei und kam schließlich vor dem Ampelmast zum Stillstand. Zum Zeitpunkt der Kollision befand sich unmittelbar neben dem Ampelmast ein 72-jähriger Fußgänger (ebenfalls aus Lünen), welcher einen Schock erlitt.

Ein Rettungswagen sowie auch ein Notarzt erschienen an der Unfallörtlichkeit. Der 42-Jährige wurde mit seinem 9-jährigen Kind leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Toyota wurde vor Ort nach ärztlicher Behandlung entlassen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.

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