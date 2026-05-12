Polizei Dortmund

POL-DO: Mit dem Auto seines Opas: Betrunkener 17-Jähriger verursacht Unfall in Dortmund-Dorstfeld

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0377

Am späten Montagabend (11.05.) kollidierte ein Jugendlicher im Stadtteil Dorstfeld mit einem geparkten Auto und flüchtete gemeinsam mit seinem Beifahrer. Der Diensthund Jack stellte das Duo schließlich in einer Hecke.

Gegen 22:15 Uhr hörten Anwohner der Zechenstraße einen lauten Knall und wählten den Notruf. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, fanden sie zwei stark beschädigte Autos vor. Personen befanden sich nicht an der Unfallstelle.

Für die Suche nach den Fahrzeuginsassen setzten die Beamten den Diensthund Jack ein. Dieser konnte eine Fährte nahe der Unfallstelle aufnehmen. Gleichzeitig machten Zeugen die Einsatzkräfte auf zwei Personen aufmerksam, welche über Zäune der angrenzenden Gärten kletterten.

Bei einer Hecke an der Ecke Sengsbank / Knappenstraße schlug Jack schließlich an. Sichtlich beeindruckt von dem Diensthund verließen zwei Jugendliche (16 und 17, beide aus Dortmund) die Hecke und ließen sich widerstandlos festnehmen.

Nach ersten Erkenntnissen trafen sich die Jugendlichen mit Freunden und konsumierten dabei Alkohol und Cannabis. Schließlich nahm der der 17-Jährige die Autoschlüssel seines Opas und setzte sich unbemerkt hinter das Steuer des VW T-Cross. Gemeinsam mit dem 16-Jährigen auf dem Beifahrersitz fuhr er los.

Auf der Zechenstraße verlor er schließlich die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem geparkten Dacia. Zeugen beobachteten, dass der 17-Jährige deutlich zu schnell fuhr. Anschließend ließen die Jugendlichen das Auto zurück und flüchteten zu Fuß. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzen die Beamten auf 60.000 Euro.

Die beiden Jugendlichen blieben bei dem Unfall unverletzt. Ein Arzt entnahm dem 17-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo an seine Eltern übergeben. Den VW stellten die Beamten sicher.

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