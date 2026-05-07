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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen nach Raubstraftaten in Schwerin gesucht

Schwerin (ots)

Nach zwei Raubstraftaten im Süden Schwerins ermittelt die Kriminalpolizei mit Hochdruck nach den Tätern und sucht Zeugen.

Beide Taten ereigneten sich innerhalb einer Woche auf einem Waldweg zwischen der L072 und der Plater Straße.

Am Dienstagabend gegen 21:20 Uhr sei ein 17-jähriger Spaziergänger von drei jungen Männern unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert worden. Die Täter erbeuteten eine Jacke sowie Kopfhörer im Gesamtwert von etwa 160 Euro.

Bereits am Mittwoch (29.04.) wurde ein 65-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Gegen 18:50 Uhr sei er von vier jungen Männern angehalten und anschließend mit Schlägen und Tritten angegriffen worden. Dabei erlitt der 65-Jährige einen Kieferbruch, Blutergüsse sowie einen Trommelfellriss. Die Täter entwendeten eine Armbanduhr sowie eine geringe Bargeldsumme im Gesamtwert von etwa 100 Euro.

In beiden Fällen wurden die Tatverdächtigen auf ein Alter zwischen 17 und 25 Jahren geschätzt und sollen Deutsch gesprochen haben. Teilweise waren sie mit Kapuzen und Sturmhauben maskiert.

Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt wegen schweren Raubes beziehungsweise räuberischer Erpressung und prüft auch mögliche Tatzusammenhänge. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin (Tel.: 0385/5180 2224) oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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