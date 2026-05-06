Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Falschfahrerin löst Polizeieinsatz auf der BAB 19 aus

Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend konnte eine Geisterfahrt auf der BAB 19 durch den Einsatz der Polizei beendet werden. Gegen 21:30 Uhr gingen in der Einsatzleitstelle mehrere Notrufe ein. Die Anrufer berichteten übereinstimmend, dass ihnen auf der Richtungsfahrbahn Berlin, Höhe der Anschlussstelle Glasewitz, ein Pkw entgegenkam.

Während ein Funkstreifenwagen des Autobahnpolizeireviers Dummerstorf die betreffenden Fahrspuren ab der Anschlussstelle Kessin für den nachfolgenden Verkehr sperrte, befuhr eine zweiter Streifenwagen die benannte Fahrbahn in Fahrtrichtung Berlin und machte die dort befindlichen Verkehrsteilnehmer auf eine mögliche Gefahrensituation aufmerksam.

Zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Güstrow Nord kam den Einsatzkräften schließlich ein VW auf dem Überholfahrstreifen entgegen. Die Beamten konnten das Fahrzeug stoppen und sicher aus dem fließenden Verkehr leiten.

Bei der Fahrzeugführerin handelt es sich um eine 81-jährige deutsche Staatsangehörige aus Hamburg. Während der Kontrolle machte die Frau einen leicht verwirren Eindruck. Sie gab an, seit dem Vormittag von ihrem Wohnort in Richtung Travemünde unterwegs gewesen zu sein. Warum sie sich schließlich als Falschfahrerin auf der BAB 19 bei Rostock befand, konnte sie nicht erklären.

Im weiteren Verlauf führten die eingesetzten Beamten zusätzliche Tests durch und untersagten der 81-Jährigen bis auf Weiteres die Weiterfahrt.

Glücklicherweise kam es während der Geisterfahrt zu keinem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern. Ein Zeuge berichtete jedoch, dass er einen Überholvorgang abbrechen und auf die Lastspur ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Gegen die 81-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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