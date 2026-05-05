Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radlader aus Banzin entwendet

Banzin/Vellahn (ots)

In der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter einen Radlader von einem landwirtschaftlichen Betrieb in Banzin bei Vellahn gestohlen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen die Unbekannten den Radlader im Tatzeitraum von Sonntag 17:00 Uhr bis Montag 04:00 Uhr vom landwirtschaftlichen Betrieb in der Schloßstraße entwendet haben. Bei dem entwendeten Radlader handelt es sich einen kompakten Hoflader der Marke Schäffer. An dem Fahrzeug waren zusätzliche Scheinwerfer auf dem Dach montiert. Darüber hinaus wurden eine vor dem Fahrzeug abgelegte Palettengabel sowie eine Ladeschaufel ebenfalls entwendet. Der Schaden wird auf etwa 42.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Boizenburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, sich zu melden.

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