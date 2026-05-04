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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 46-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L11 schwer verletzt

Kröpelin (Landkreis Rostock) (ots)

Am Freitagnachmittag kam es infolge eines Vorfahrtfehlers zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L11 in der Gemeinde Kröpelin.

Demnach befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer gegen 16:20 Uhr die L11 aus Kröpelin kommend in Fahrtrichtung Gerdshagen. Auf Höhe der Örtlichkeit Altenhagen Ausbau fuhr plötzlich eine 24-Jährige mit ihrem VW aus einer Nebenstraße aus Richtung Alt Karin bzw. von rechts kommend auf die L11 auf, um in Richtung Kröpelin weiterzufahren. Dabei übersah sie offenbar den von links kommenden Krad-Fahrer, sodass dieser mit ihrem Fahrzeug zusammenstieß und zu Boden stürzte. Hierbei verletzte sich der 46-Jährige schwer und musste, ebenso wie die leichtverletzte Unfallverursacherin, in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Sowohl das Motorrad (Ducati) als auch der PKW wurden dermaßen beschädigt, dass sie vom Unfallort geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird hier auf etwa 15.000 EUR geschätzt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft die DEKRA hinzugezogen. Die Fahrbahn musste zudem durch die Feuerwehr gesäubert und beräumt werden, da größere Mengen an Betriebsstoffen auf der Fahrbahn ausgelaufen waren.

Die L11 war zunächst für etwa eine Stunde voll gesperrt und anschließend für eine weitere Stunde halbseitig befahrbar. Gegen 19:00 Uhr konnte die Straße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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