Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfälle am verlängerten Wochenende in Schwerin - Drei Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte

Schwerin (ots)

In den zurückliegenden Tagen sind auf den Straßen in Schwerin drei Verkehrsteilnehmer verletzt worden, darunter ein siebenjähriges Kind sowie ein Rad- und ein Motorradfahrer, die jeweils schwere Verletzungen erlitten.

Am späten Nachmittag des 01.05.2026 kam es im Bereich der Lomonossowstraße / Hamburger Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 71-jährige deutsche Fahrzeugführerin, von der Lomonossowstraße nach rechts in die Hamburger Allee abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem siebenjährigen Jungen, der die Fahrbahn bei grüner Ampel überquerte. Das Kind erlitt Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Mittagszeit des folgenden Tages ereignete sich in der Werderstraße ein weiterer Unfall. Auf dem dortigen Gehweg, der gemäß Beschilderung auch für Radfahrer freigegeben ist, kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen einem 73-jährigen Radfahrer und einem 46-jährigen Fußgänger. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Sonntagvormittag kam es zudem auf der Bundesstraße 104, der Schweriner Umgehungsstraße Höhe Warnitz, zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers. Nach derzeitigem Kenntnisstand löste sich während der Fahrt aus bislang ungeklärter Ursache das Hinterrad des Motorrades. Der 46-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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