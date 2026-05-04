Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen Kompletträder - Polizei sucht Zeugen

Boltenhagen (LK NWM) (ots)

In Boltenhagen ist es in den zurückliegenden zwei Wochen wiederholt zu Diebstählen von Kompletträdern abgestellter Fahrzeuge gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 30. April bis zum 02. Mai 2026 demontierten bislang unbekannte Täter die Kompletträder eines im Bereich Weidenstieg abgestellten Pkw. Der Eigentümer des Porsche stellte den Diebstahl am Samstagmorgen fest und informierte daraufhin die Polizei.

Bereits wenige Tage zuvor, in der Nacht vom 20. bis 21. April 2026, kam es im Bereich der Ostseeallee, unweit einer Klinik, zu einem gleichgelagerten Diebstahl. Hier entwendeten die Täter die Räder eines Skoda. Ein weiterer Fall ereignete sich im Zeitraum vom 25. bis 26. April 2026. Ebenfalls im Bereich Weidenstieg entwendeten unbekannte Täter die Kompletträder eines Mazda.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11.500 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermitteln nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Grevesmühlener Polizei unter der Telefonnummer 03881 722-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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