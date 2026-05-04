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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 160.000EUR Schaden nach Kupferdiebstahl aus Solarpark bei Güstrow

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag große Mengen Kupferkabel aus einem Solarpark in Primerburg bei Güstrow entwendet haben. Um auf das umzäunte Gelände zu gelangen, durchtrennten die Täter zunächst den Metallzaun und verschafften sich so Zutritt zum Solarpark im Bereich "Zum Steinsitz".

Der Diebstahl wurde am Samstagmorgen entdeckt, nachdem die Betreiber bei Tagesanbruch einen Leistungsabfall festgestellt hatten. Eine anschließende Überprüfung vor Ort bestätigte den Diebstahl von Buntmetall. Im Rahmen der Tatortarbeit konnte der Kriminaldauerdienst der Polizei entsprechende Spuren sichern. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 160.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Menge des entwendeten Kupfers muss das Diebesgut mit einem bisher unbekannten Fahrzeug abtransportiert worden sein. Die Polizei bittet daher um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Solarparks oder auf den umliegenden Zufahrtsstraßen eine entsprechende Fahrzeugbewegung beobachtet haben. Möglicherweise haben auch Überwachungskameras in der Umgebung relevante Aufzeichnungen gemacht.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Rufnummer 0381 4916 1616 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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