Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Schwerin beeinträchtigt Berufsverkehr

Schwerin (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Schwerin. Nach ersten Erkenntnissen verunfallte ein alleinbeteiligter PKW, welcher stadtauswärts fuhr, in der Straße "An der Crivitzer Chaussee" infolge von gesundheitlichen Problemen des 60-jährigen deutschen Fahrzeugführers. Dieser kam zunächst mit seinem Opel nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde nach medizinischer Notfallversorgung durch einen Rettungswagen in das Helios Klinikum Schwerin verbracht. Dieser gilt derzeit als schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 11.000,- Euro geschätzt. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr einspurig in beide Richtungen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Verunfallte PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Seit 17:30 Uhr musste die Unfallstelle erneut für 20 Minuten voll gesperrt werden. Da anschließend noch Reinigungsmaßnahmen erforderlich sind, wird es am Unfallort noch bis weit in die Abendstunden hinein zu Einschränkungen kommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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