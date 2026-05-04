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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Schwerin beeinträchtigt Berufsverkehr

Schwerin (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall
im Stadtgebiet von Schwerin. Nach ersten Erkenntnissen verunfallte 
ein alleinbeteiligter PKW, welcher stadtauswärts fuhr, in der Straße 
"An der Crivitzer Chaussee" infolge von gesundheitlichen Problemen 
des 60-jährigen deutschen Fahrzeugführers. Dieser kam zunächst mit 
seinem Opel nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der 
weiteren Folge mit einem Baum.

Der Fahrzeugführer wurde nach medizinischer Notfallversorgung durch 
einen Rettungswagen in das Helios Klinikum Schwerin verbracht. Dieser
gilt derzeit als schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 11.000,- Euro geschätzt. Für 
die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle 
von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr voll gesperrt. Anschließend wurde der 
Verkehr einspurig in beide Richtungen an der Unfallstelle 
vorbeigeführt. Der Verunfallte PKW musste durch einen Abschleppdienst
geborgen werden. Seit 17:30 Uhr musste die Unfallstelle erneut für 20
Minuten voll gesperrt werden.

Da anschließend noch Reinigungsmaßnahmen erforderlich sind, wird es 
am Unfallort noch bis weit in die Abendstunden hinein zu 
Einschränkungen kommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen 
Unfallhergang aufgenommen.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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