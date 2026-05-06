Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vier Verletzte nach Unfall auf der B191

Parchim/Spornitz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Abend auf der B191 bei Parchim sind vier Personen leicht verletzt worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beabsichtige gegen 18:00 Uhr der Fahrer eines Audi, der in Richtung Spornitz fuhr, nach links in Richtung Kiekindemark abzubiegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt halten. Ein mit vier Insassen besetzter nachfolgender Renault fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das haltende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Der 20-jährige Beifahrer des Renault wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die drei weiteren verletzten Personen konnten nach ambulanter Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B191 musste im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 30.000 Euro.

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