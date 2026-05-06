Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei Schwerin sucht Opfer nach Verkehrsgefährdung auf dem Großen Dreesch

Schwerin (ots)

Nachdem zwei 18-Jährige am Dienstag in Schwerin mit einem auffälligen grünen Mercedes Cabrio Verkehrsstraftaten begangen haben, sucht die Polizei nun eine Frau als wichtige Zeugin.

Die beiden Heranwachsenden stehen im Verdacht, das Fahrzeug am frühen Nachmittag in Schwerin unbefugt in Gebrauch genommen zu haben und damit rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit umher gefahren zu sein.

Unter anderem hätten sie gegen 17:50 Uhr im Innenhof der Andrej-Sacharow-Straße eine ältere Dame gefährdet, die dem Cabrio ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Gegen 19:30 Uhr konnten Polizeibeamte das Fahrzeug mit den Heranwachsenden bei Lübtheen anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum wurden nicht festgestellt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die Heranwachsenden mit deutscher Staatsangehörigkeit. Dazu bittet die Polizei die ältere Dame und weitere Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei in Schwerin (Tel.: 0385/5180 2224) oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de zu melden.

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