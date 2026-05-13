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Polizei Dortmund

POL-DO: Katharinentreppe in Dortmund mit Graffiti beschmiert

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0378

Eine vermummte Gruppe beschmierte Mittwochnacht (13. Mai) die Katharinentreppe in Dortmund-Mitte mit schwarzer und gelber Farbe. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 00:30 Uhr meldeten Mitarbeiter der DB-Sicherheit bei der Polizei eine 20-30 Personen umfassende Gruppe an der Katharinentreppe. Die Gruppe besprühte die Treppe und filmte die Aktion mit einer Drohne.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte flüchteten die Personen in unterschiedliche Richtungen. Dank einiger Zeugenhinweise konnte ein Tatverdächtiger, mit besagter Drohne, in einem Auto angetroffen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29-Jährigen aus Schwerte. Die mitgeführte Drohne wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Aktuell werden die vor Ort gesicherten Spuren und Aussagen von Zeugen ausgewertet.

Die Polizei sucht weitere Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/ 132 - 7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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