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Polizei Dortmund

POL-DO: Transporter kollidiert mit Baum: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0379

Am Freitag (08.05.) kollidierte ein der Fahrer eines Transporters in Kirchhörde mit einem Baum. Die Polizei sucht nach einer beteiligten Autofahrerin und bittet um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Dortmunder gegen 8:05 Uhr mit seinem Ford Transit die Schneiderstraße in Richtung Westen. Auf Höhe der Hausnummer 51, an einer Fahrbahnverengung, kam ihn eine Frau am Steuer eines BMW entgegen.

Nach eigenen Angaben signalisierte die Frau dem 26-Jährigen durch mehrmaliges Betätigen der Lichthupe, dass er durch die Fahrbahnverengung fahren könne. Als er sich etwa fünf Meter vor der Verengung befand, gab die Frau plötzlich ebenfalls Gas. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Dortmunder nach rechts aus. Dabei kollidierte er frontal mit einem Baum.

Der 26-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Frau setzte ihre Fahrt unterdessen fort. Bei ihrem Auto soll es sich um einen älteren, weißen 1er BMW handeln. Die Fahrerin hatte blonde Haare und trug dunkle Kleidung. Das Kennzeichen des BMW hatte die Dortmunder Städtekennung und den Buchstaben H.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ein. Eine Fahndung nach dem BMW verlief negativ. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zum Unfall und/oder dem weißen BMW sowie der Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Hombruch unter der 0231/132-1521 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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