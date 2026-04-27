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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - PKW-Besitzer gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Montag, den 27.04.2026 wurde auf dem Parkplatz des Unternehmens Borg Warner an der Kaiserstraße in Kirchheimbolanden ein PKW mit mehreren Beschädigungen und zerstörten Scheiben vorgefunden. Durch die Polizei wurde dieser zum Schutz vor weiteren Beschädigungen bzw. Diebstahl sichergestellt. Eine Straftat ist aktuell nicht auszuschließen.

Aktuell gibt es keine Hinweise auf einen Besitzer oder einen Täter.

Der Besitzer wird gebeten sich samt Eigentumsnachweis auf hiesiger Dienststelle zu melden. Bei dem PKW handelt es sich um einen BMW 316a älteren Baujahres in beige.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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