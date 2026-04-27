Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsteilnehmer fährt Streifenwagen auf

Worms (ots)

Am 25.04.2026 befinden sich Polizeibeamte der Polizeiinspektion Worms auf einer Streifenfahrt in der Wormser Innenstadt, als sie im stockenden Verkehr einen leichten Anstoß am Heck des Streifenwagens wahrnehmen.

Am Steuer des Fahrzeuges, welches dem Streifenwagen aufgefahren war, kann ein achtundzwanzig Jahre alter Mann festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellt sich heraus, dass die Person über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und zudem das Fahrzeug unberechtigt führt. Im Anschluss werden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell