Polizei Dortmund

POL-DO: PK FOKUS - Mehr Präsenz. Mehr Sicherheit - Polizei für Sie vor Ort

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0385

Mit Dortbunt bot sich den Polizeikräften der Präsenzkonzeption ein erfreulich ruhiger Start in die neue Kontrollwoche. Trotz des hohen Besucheraufkommens blieb es bei wenigen polizeilichen Maßnahmen.

In den Bereichen Nordmarkt, Dietrich-Keuning-Park und in der City stellten die Beamten insgesamt achtmal einen illegalen Handel mit Betäubungsmitteln fest. Die Drogen sowie mehrere Hundert Euro Bargeld wurden sichergestellt und die entsprechenden Anzeigen geschrieben. Die Tatverdächtigen erhielten Platzverweise. Unter den sichergestellten Betäubungsmitteln wurde auch die besonders gefährliche Droge "Crack" aufgefunden und aus dem Verkehr gezogen werden.

Bei den Personenkontrollen konnten auch zwei Haftbefehle vollstreckten werden. Nach der Bezahlung des entsprechenden Betrages durften die beiden Personen wieder ihrer Wege gehen.

Auf dem Wall bewegten sich innerhalb der normalen Verkehrsteilnehmer geschätzte 120 - 150 Fahrzeuge der Dater-, Poser- und Raserszene. Bei den durchgeführten Verkehrskontrollen wurden mehrere Verstöße festgestellt. Unter anderem fertigten die Beamten Anzeigen wegen fehlendem Versicherungsschutz und des Fahrens unter Drogeneinfluss.

In einer Gaststätte im Bereich der Brückstraße wurde durch einen Gast der Hitlergruß gezeigt. Die Personalien wurden festgestellt, ein Platzverweis ausgesprochen und eine Strafanzeige gefertigt.

An der Straße Alter Burgwall unterstützten die Kräfte der Präsenzkonzeption ein Streifenteam bei einem Randalierer. Der Mann wollte dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen und wurde zur Durchsetzung des Platzverweises dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Etwas skurril ging es weiter, als eine verwirrte Person an der Hansastraße/ Bissenkamp auf die Polizeibeamten zu kam. Diese führte nämlich einen Teleskopschlagstock mit sich. Da sich bei dieser Person der Verdacht auf einen medizinischen Notfall erhärtete, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Nach der Behandlung vor Ort konnte die Person entlassen werden. Der Schlagstock wurde sichergestellt und eine Strafanzeige geschrieben.

In der Donnerstagnacht bemerkten die Einsatzkräfte einen Streit zwischen einem Pärchen. Der Streit konnte geschlichtet werden. Bei der Überprüfung der Personalien nannten die nicht unerheblich alkoholisierten Personen zunächst falsche Namen, zudem leistete die Frau Widerstand. Mit der Hilfe von Zeugen konnten schlussendlich die richtigen Personaldaten festgestellt und überprüft werden. Im Laufe des Gespräches mit den Polizisten beruhigten sich beide Personen. Dem ausgesprochenen Platzverweis kamen beide Personen unverzüglich nach. Strafanzeigen wegen Widerstand und Beleidigung wurden gefertigt.

Bei der Durchführung der Präsenzkonzeption legten die Beamten ein besonderes Augenmerk auf Fußstreifen, um die örtlichen Gewerbetreiben mit mehr Anwesenheit und Ansprechbarkeit der Polizei zu unterstützen.

Auch in Zukunft werden die Beamtinnen und Beamten der Präsenzkonzeption FOKUS für mehr Sicherheit und mehr Präsenz für Sie vor Ort sein.

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