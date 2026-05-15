Polizei Dortmund

POL-DO: Allgemeine Verkehrskontrolle endet mit Drogenfund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0386

In der Nacht zu Freitag (15. Mai 2026) entschlossen sich Polizisten zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines Autos mit Schmalkaldener Städtekennung. Das Fahrzeug konnte am Bahnhof in Dortmund-Scharnhorst angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle ergab sich gegen beide Personen der Verdacht des illegalen Handels mit Kokain.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr das Auto um etwa 00:35 Uhr die Flughafenstraße in Fahrtrichtung Scharnhorst. Zum Zeitpunkt der Kontrolle befanden sich zwei männliche Personen, 30 und 18 Jahre alt, in dem Fahrzeug. Der 30-jährige Fahrer aus Artern wurde zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit zunächst aufgefordert auszusteigen. Der 18-jährige Beifahrer aus Essen stieg ebenfalls aus. Durch die Einsatzkräfte konnte starker Cannabisgeruch festgestellt werden. Bei einer ersten oberflächlichen Durchsuchung der Personen konnte eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden.

In der Folge führte ein freiwilliger Urintest bei dem Fahrzeugführer zu einem negativen Ergebnis. Da zunächst keine Maßnahmen bei dem Beifahrer zu treffen waren, konnte sich dieser wieder ins Fahrzeug setzen. Beim Einsteigen fiel den Beamten eine kleine schwarze Umhängetasche an einer Baumscheibe neben dem Auto auf. Diese befand sich vor der Kontrolle noch nicht auf dem dortigen Grünstreifen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Essener die Tasche dort platziert hat, als er das erste Mal aus dem Auto ausgestiegen ist.

In der Tasche konnten Betäubungsmittel sowie eine vierstellige Bargeldsumme in dealertypischer Stückelung aufgefunden werden. Außerdem befanden sich in der Jackentasche des Beifahrers augenscheinlich weitere Verkaufseinheiten von Kokainbubbles, ein Mobiltelefon, eine geringe Menge Bargeld, Zubereitungsmaterial sowie das zuvor aufgefundene Cannabis.

Bei dem Fahrer konnten u.a. ein Mobiltelefon sowie das ebenfalls zuvor aufgefundene Cannabis festgestellt werden. Die Beamten nahmen beide vorläufig fest und brachten sie für weitere Maßnahmen zur Polizeiwache Körne. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die aufgefundenen Drogen, Mobiltelefone sowie das Bargeld stellten die Beamten sicher.

Beide Personen erwarten eine Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain.

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