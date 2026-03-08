Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermisst in der Dunkelheit und Unterholz

Nationalpark Hainich (ots)

Zum Samstag entschlossen sich zwei Wanderinnen im Alter von 60 und 71 Jahren aufgrund der frühsommerlichen Temperaturen den Nationalpark Hainich zu erkunden. Die beiden Frauen wurden von der Dämmerung und einsetzender Dunkelheit derart überrascht, dass diese eigenständig nicht mehr aus dem Waldgebiet herausfinden konnten. Kurz nach 20 Uhr setzte die 60jährige Frau bei der Rettungsleitstelle einen Notruf ab. Erschwerend kam hinzu, dass sich die Energieleistung ihres mitgeführten Mobiltelefons stetig verringerte. Mit fortschreitender Dunkelheit zogen ebenso die Temperaturen an, sodass für die Suchmaßnahmen Eile geboten war. Von der hiesigen Inspektion verlegten mehrere Funkstreifenwagen in Unterstützung von Einsatzkräften aus Nordhausen zum Nationalpark. Die Rettungsleitstelle konnte eine Ortung vom Mobiltelefon durchführen, sodass das schier endlos wirkende Suchgebiet einzugrenzen war. Zwischenzeitlich war die Feuerwehr Bad Langensalza mit ihrer Drohneneinheit auf dem Weg zum Nationalpark. Noch bevor die Drohne in der Luft war, konnten Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich im tiefen Unterholz - fernab der ausgeschilderten Wanderwege - die beiden Frauen wohlbehalten auffinden. Der Kraft der Stimme und des Zuhörens ist es abschließend zu verdanken, dass die beiden Frauen in Obhut genommen werden konnten. Vom Zeitpunkt des Auffindens bis zur Ankunft am Funkstreifenwagen dauerte es zu Fuß eine Stunde. Die beiden Frauen wurden an ihre Angehörigen übergeben.

