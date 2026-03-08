PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch ins Vereinsheim

Kirchohmfeld (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag brachen Unbekannte in das Vereinsheim der Sportanlage in Kirchohmfeld ein. Es wurden ein Fenster und 4 Türen beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Entwendet wurde neben Bargeld auch eine Musikbox, 2 Tablets und der Beleuchtungsring für eine Dartscheibe. Um sachdienliche Hinweise an die PI Eichsfeld wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 14:41

    LPI-NDH: Körperliche Auseinandersetzung am Busbahnhof in Leinefelde- Zeugen gesucht

    Leinefelde (ots) - Ein 41jähriger Mann geriet in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht am Busbahnhof in Leinefelde mit drei unbekannten Tätern in Streit. Auslöser soll demnach gewesen sein, dass der Geschädigte diese zur Ruhe ermahnte. Anschließend sollen die Drei den Mann geschlagen und beleidigt haben. Dabei erlitt der Geschädigte eine ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 14:30

    LPI-NDH: Einbruch bei der freiwilligen Feuerwehr

    Teistungen (ots) - Jeder ist froh, wenn bei einem Brand oder Unfall die Kameraden der Feuerwehr ausrücken und den Betroffenen helfen. Umso unverständlicher ist es, dass es Täter gibt, welche nicht davor zurück schrecken, in ein Feuerwehrgebäude einzubrechen, dabei nicht unerheblichen Sachschaden zu verursachen und vorhandenes Bargeld zu entwenden. So geschehen in Teistungen in der Nacht von Freitag zu Samstag. Der ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 14:11

    LPI-NDH: Angriff auf Rettungskräfte

    Großbodungen (ots) - Ein 38jährige Mann begab sich am Samstag gegen Mitternacht fußläufig zu seinem abgestellten Fahrzeug. Dort begann er, massiv auf das eigene Fahrzeug einzuwirken und dieses zu beschädigen. Dabei verletzte er sich leicht an der linken Hand. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme und medizinischen Erstversorgung zeigte sich der Mann phasenweise aggressiv und unkooperativ. Er versetzte einem eingesetzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren