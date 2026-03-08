Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbruch ins Vereinsheim
Kirchohmfeld (ots)
In der Nacht vom Samstag zum Sonntag brachen Unbekannte in das Vereinsheim der Sportanlage in Kirchohmfeld ein. Es wurden ein Fenster und 4 Türen beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Entwendet wurde neben Bargeld auch eine Musikbox, 2 Tablets und der Beleuchtungsring für eine Dartscheibe. Um sachdienliche Hinweise an die PI Eichsfeld wird gebeten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell