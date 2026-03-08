Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Körperliche Auseinandersetzung am Busbahnhof in Leinefelde- Zeugen gesucht
Leinefelde (ots)
Ein 41jähriger Mann geriet in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht am Busbahnhof in Leinefelde mit drei unbekannten Tätern in Streit. Auslöser soll demnach gewesen sein, dass der Geschädigte diese zur Ruhe ermahnte. Anschließend sollen die Drei den Mann geschlagen und beleidigt haben. Dabei erlitt der Geschädigte eine Platzwunde am Kopf, welche ärztlich versorgt wurde.
