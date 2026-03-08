PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperliche Auseinandersetzung am Busbahnhof in Leinefelde- Zeugen gesucht

Leinefelde (ots)

Ein 41jähriger Mann geriet in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht am Busbahnhof in Leinefelde mit drei unbekannten Tätern in Streit. Auslöser soll demnach gewesen sein, dass der Geschädigte diese zur Ruhe ermahnte. Anschließend sollen die Drei den Mann geschlagen und beleidigt haben. Dabei erlitt der Geschädigte eine Platzwunde am Kopf, welche ärztlich versorgt wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

