POL-MTK: Polizeibeamten beleidigt und bespuckt +++ Spendenbox aus Kirche gestohlen +++ Staubsaugerautomat aufgebrochen +++ Brennholz entwendet

1. Polizeibeamten beleidigt und bespuckt, Schwalbach, Am Kronberger Hang, Montag, 24.11.2025, 18:30 Uhr

(ro)Ein Mann hat am Montagabend in Schwalbach einen Polizeibeamten beleidigt und angespuckt. Gegen 18:30 Uhr rief ein Kunde eines Discounters in der Straße "Am Kronberger Hang" die Polizei, da ein Unbekannter ihn beleidigt, sich in dessen Fahrzeug gesetzt hatte und dieses nicht mehr verlassen wollte. Die entsandte Streife sprach den offensichtlich stark alkoholisierten Mann aus dem Auto. Da der 56-Jährige nicht mehr wegefähig war, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Auf dem Transport zur Dienststelle bespuckte und beleidigte der Mann einen der Beamten. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. Spendenbox aus Kirche gestohlen,

Eschborn-Niederhöchstadt, Kirchgasse, Montag, 17.11.2025, 08:00 Uhr bis Samstag, 22.11.2025, 12:00 Uhr

(ro)Im Laufe der vergangenen Woche haben Diebe eine Spendenbox aus einer Kirche in Eschborn-Niederhöchstadt gestohlen. Die Unbekannten begaben sich zwischen Montagmorgen, 17.11.2025 und Samstagmittag, 22.11.2025 in das Kirchengebäude in der Kirchgasse. Nachdem es misslang, eine fest an der Wand befestigte Spendenbox aufzubrechen, machten sie sich an einem Spendenkästchen am Kerzentisch zu schaffen und ließen dieses samt Inhalt mitgehen. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Staubsaugerautomat aufgebrochen,

Schwalbach, Westring, Sonntag, 23.11.2025, 23:08 Uhr

(ro)Auf dem Gelände einer Tankstelle im Westring in Schwalbach wurde am Sonntagabend gegen 23:10 Uhr von einem unbekannten Täter der Münzautomat des Staubsauger- und Luftdruckgerätes gewaltsam aufgebrochen und die Einnahmen entwendet. Der Tatzeitraum konnte anhand einer vorhandenen Videoaufzeichnung eingegrenzt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

4. Brennholz entwendet,

Bad Soden-Neuenhain, Sandwiese, Freitag, 21.11.2025, 15:00 Uhr bis Samstag, 22.11.2025, 10:00 Uhr

(ro)In Bad Soden-Neuenhain hatten Diebe in den vergangenen Tagen Brennholz im Visier. Die Täter näherten sich zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Samstag, 10:00 Uhr einem Anwesen in der Straße "Sandwiese" und entwendeten Brennholz im Wert von etwa 100 Euro, welches auf dem Grundstück gelagert war. Hinweise zum Diebstahl bitte unter der Rufnummer (06196) 9695-0 an die Polizeistation Eschborn.

