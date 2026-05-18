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Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrraddiebstahl, Kleinanzeigen-Inserat, Festnahme - Polizei stoppt drei Jugendliche

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0390

Nach dem Diebstahl eines Fahrrads an der Sportanlage Bärenbruch in Dortmund-Kirchlinde hat die Polizei am Sonntag (17. Mai 2026) drei Jugendliche vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dem 9-jährigen Sohn eines Dortmunders gegen 17:20 Uhr an der Sportanlage Bärenbruch ein Fahrrad gestohlen. Während der Anzeigenaufnahme stellte der Vater fest, dass das Rad bereits auf der Plattform Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten wurde.

In Absprache mit der Polizei vereinbarte der Dortmunder ein Treffen mit dem Anbieter, um das gestohlene Fahrrad vermeintlich zurückzukaufen. Am vereinbarten Treffpunkt trafen Einsatzkräfte auf drei Jugendliche im Alter von 14, 14 und 15 Jahren. Sie konnten widerstandslos festgenommen werden.

Bei den Jugendlichen fanden die Polizisten griffbereit Messer und Schraubendreher. Möglicherweise sind die Jugendlichen für weitere Fahrraddiebstähle verantwortlich. Die Beamten stellten mehrere Mobiltelefone sicher. Ein Fahrrad konnte bereits einem weiteren Diebstahl zugeordnet werden.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei prüft weitere Zusammenhänge und mögliche Tatorte. Zudem erfolgt eine Prüfung hinsichtlich der Aufnahme in das Messertrageverbotskonzept des Polizeipräsidiums Dortmund.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Jugendlichen erwarten jetzt eine Strafanzeige wegen Bandendiebstahl.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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