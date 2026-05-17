Polizei Dortmund

POL-DO: 25-jährige Dortmunderin nach verbotenem Autorennen schwer verletzt - Fahndung nach dem Fahrer läuft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0389

Um 06:30 Uhr kam es auf der Kreuzung Körner Hellweg/Berliner Straße zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich dabei ein Kfz und kam auf der Seite zum Liegen. Der vermeintliche Verursacher flüchtete zudem von der Unfallörtlichkeit.

Die 25-jährige Fahrzeugführerin aus Dortmund musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen werden. Sie wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Das Kfz des flüchtigen Fahrers konnte in der Nähe der Unfallörtlichkeit durch die Polizei aufgefunden werden. Die Fahndung nach ihm dauert zur Zeit an.

Der Körner Hellweg wurde um 06:37 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Weil es Hinweise auf ein verbotenes Kfz-Rennen gibt, wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team hinzugezogen. Durch den Einsatz von besonderer Messtechnik und spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können Beweise für ein etwaiges kommendes gerichtliches Strafverfahren optimal gesichert werden.

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