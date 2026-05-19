Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht in Dortmund - Fahrer flüchtet zunächst zu Fuß

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0394

In der Nacht von Montag auf Dienstag (19. Mai) ereignete sich in Dortmund ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Ampel. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, entfernte sich aber zunächst zu Fuß von der Unfallstelle und kehrte anschließend dorthin zurück.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-Jähriger aus Dortmund gegen 0:30 Uhr die Bornstraße in Richtung der Dortmunder Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung Glückaufstraße verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einer dortigen Ampel. Noch bevor die hinzugerufene Polizei an der Unfallstelle erschien, entfernte sich der Fahrer fußläufig von der Örtlichkeit. Nach einigen Minuten überlegte es sich der Dortmunder jedoch anders und kehrte an die Bornstraße zurück. Verletzt war er nicht. Eine plausible Begründung für das kurzzeitige Verschwinden hatte er nicht.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise darauf, dass der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bornstraße befuhr und aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über den VW verlor. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain.

Für weitere Maßnahmen ging es mit dem 18-Jährigen zur Polizeiwache. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Neben seinem Führerschein, stellten die Beamten auch sein Fahrzeug sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann von der Wache entlassen. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 17.000 Euro geschätzt.

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