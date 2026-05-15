PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15-Jähriger nach mehreren Straftaten in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei ermitteln gegen einen 15-jährigen Jugendlichen aus Ludwigshafen, dem eine Reihe von Gewaltdelikten zur Last gelegt wird. So soll er anderen Jugendlichen unter Anwendung von Gewalt Gegenstände entwendet und sie körperlich verletzt haben. Die Taten erstreckten sich über mehrere Monate und sind zum Teil beim Amtsgericht Ludwigshafen nach Anklageerhebung anhängig.

Aufgrund der Vielzahl der Taten beantragte die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes, der räuberischen Erpressung sowie der gefährlichen Körperverletzung. Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen. Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen am 08.05.2026 fest und führten ihn dem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 15-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 16:34

    POL-PPRP: Brand einer Gaststätte in der Kutschergasse - 1. Nachtrag

    Speyer (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6272728 Nachdem es in der Nacht auf den 11.05.2026 in der Kutschergasse in Speyer in einer Gaststätte zu einem Brand gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 16:14

    POL-PPRP: Brand einer Gaststätte Am Rübsamenwühl - 1. Nachtrag

    Speyer (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 09.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6271811 Nachdem es in den frühen Morgenstunden des 09.05.2026 in der Straße Am Rübsamenwühl in Speyer in einer Gaststätte zu einem Brand gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 15:19

    POL-PPRP: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Bereits in der Nacht zum Donnerstag (07.05.2026), gegen 2:30 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe einer Gaststätte in der Kutschergasse in Speyer. Ein Zeuge nahm das Bersten der Scheibe war und sah eine Person vor der Gaststätte stehen. Während er die Polizei informierte, entfernte sich die Person in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können: - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren