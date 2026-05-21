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Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall mit einem Fußgänger auf der B236

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0399

Am frühen Donnerstagmorgen (21.05.) erfasste der Fahrer eines Lkw einen Fußgänger auf der B236 in Richtung Schwerte. Die Fahrbahn ist aktuell weiterhin gesperrt.

Gegen 3:50 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer eine Person auf der Fahrbahn der B236 im Bereich des Kreuzes Dortmund-Nordost. Wenige Minuten später beabsichtigte ein 46-Jähriger (aus Bergkamen), der mit seinem 40-Tonner auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, von der B236 auf die A 2 abzubiegen. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung erfasste der Mann den Fußgänger mit seinem Lkw.

Der 37-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde durch Rettungskräfte und eine Notfallseelsorgerin betreut.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiter an. Die detaillierte Unfallaufnahme erfolgt durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund. Die B236 in Richtung Schwerte ist im Bereich der Unfallstelle weiterhin gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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