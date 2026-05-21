Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall mit einem Fußgänger auf der B236

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0399

Am frühen Donnerstagmorgen (21.05.) erfasste der Fahrer eines Lkw einen Fußgänger auf der B236 in Richtung Schwerte. Die Fahrbahn ist aktuell weiterhin gesperrt.

Gegen 3:50 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer eine Person auf der Fahrbahn der B236 im Bereich des Kreuzes Dortmund-Nordost. Wenige Minuten später beabsichtigte ein 46-Jähriger (aus Bergkamen), der mit seinem 40-Tonner auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, von der B236 auf die A 2 abzubiegen. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung erfasste der Mann den Fußgänger mit seinem Lkw.

Der 37-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde durch Rettungskräfte und eine Notfallseelsorgerin betreut.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiter an. Die detaillierte Unfallaufnahme erfolgt durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund. Die B236 in Richtung Schwerte ist im Bereich der Unfallstelle weiterhin gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

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