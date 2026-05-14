Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vermisstensuche nach 92-jähriger Wandererin

Lindlar (ots)

Derzeit läuft eine aufwendige Vermisstensuche im Bereich Lindlar.

Seit dem 13.05.2026, 14:50 Uhr, wird eine 92-jährige Dame aus Overath vermisst. Die Dame war Teilnehmerin einer Wandergruppe im Bereich Lindlar Voßbruch. An der dortigen Johanneskapelle wurde die Vermisste zuletzt gesehen.

Die Vermisste ist ca. 165 cm groß und von schlanker Statur. Die Vermisste hat schulterlange braune Haare, trägt ein braunes Stirnband, einen beigen Mantel und eine beige Hose. Zudem führt die Dame einen Rucksack mit sich.

Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 02261 81990 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden.

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