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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Verkehrskontrolle klickten die Handschellen

Radevormwald (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montag (11. Mai) gegen 12 Uhr ein Auto in der Westfalenstraße. Dabei stellten die Polizisten fest, dass gegen den 34 jährigen Fahrer aus den Niederlanden mehrere europäische Haftbefehle aufgrund des Handels mit Rauschgift vorlagen. Der Niederländer wurde dem Haftrichter vorgeführt und in eine JVA überstellt, wo er auf seine Auslieferung an die Niederlande wartet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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