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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zeugen gesucht: Regionalexpress erheblich beschädigt - Zugfahrt endet außerplanmäßig in Stetten (Donau)

Stetten (Donau) (ots)

Am Donnerstag den 09. April 2026 gegen 19:00 Uhr musste der aus Ulm kommende Regionalexpress RE 55 seine Fahrt nach Villingen abrupt am Haltepunkt Stetten (Donau) beenden, nachdem dieser mehrere große Steine überfahren hatte und dabei erheblich beschädigt wurde. Laut Zeugenaussagen sollen zwei bislang unbekannte männliche Personen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren die Steine ca. 200 Meter vor dem Haltepunkt Stetten (Donau) auf die Schienenköpfe gelegt haben und im Anschluss geflüchtet sein. Der betroffene Zug war derart stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war und die Reisenden den Zug am Haltepunkt Stetten (Donau) verlassen mussten. Der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Mithilfe: Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Ereignis in Verbindung stehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Konstanz unter der Rufnummer 07531 / 1288 - 0 oder auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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