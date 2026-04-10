PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Singen

Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Bahnhof Singen eine Person mit einem Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und musste daher eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Donnerstagvormittag (9. April 2026) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen am Bahnhof Singen kontrolliert. Gegen den 48-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vor, da er eine Geldstrafe nach einem Urteil des Amtsgerichts Hannover wegen Diebstahls vom August 2024 bisher nicht bezahlt hatte. Vor Ort konnte der Mann die Strafe nicht begleichen und muss nun eine 39-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 08:10

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Da er die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Dienstagvormittag (7. April 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen ...

    mehr
  • 01.04.2026 – 08:48

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Konstanz

    Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Bahnhof Konstanz eine Person mit einem Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem der Mann seine Geldstrafe bezahlt hatte, durfte er die Reise fortsetzen Am Dienstagnachmittag (31. März 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen albanischen Staatsangehörigen am Bahnhof Konstanz ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 10:27

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

    Singen / Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Wochenende am Grenzübergang Bietingen und in Singen mehrere Haftbefehle vollstreckt. Am Freitagabend (27. März 2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen in der Bahnhofshalle Singen. Gegen den 40-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren