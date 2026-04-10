Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Singen

Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Bahnhof Singen eine Person mit einem Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und musste daher eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Donnerstagvormittag (9. April 2026) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen am Bahnhof Singen kontrolliert. Gegen den 48-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vor, da er eine Geldstrafe nach einem Urteil des Amtsgerichts Hannover wegen Diebstahls vom August 2024 bisher nicht bezahlt hatte. Vor Ort konnte der Mann die Strafe nicht begleichen und muss nun eine 39-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

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