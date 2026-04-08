Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Da er die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Dienstagvormittag (7. April 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen als Insasse eines Fernreisebusses am Grenzübergang Bietingen / Thayngen bei der Einreise in das Bundesgebiet kontrolliert. Gegen den 33-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor. Das Amtsgericht Tettnang erließ im Juni 2021 einen Strafbefehl wegen Körperverletzung gegen den Mann, dessen Zahlung er bislang nicht nachkam. Da er die Geldstrafe vor Ort nicht bezahlen konnte, erwartet ihn nun eine 143-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Dazu brachten die Beamten ihn in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

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