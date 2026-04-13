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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehl an der Grenze vollstreckt

Bietingen (ots)

Die Bundespolizei stoppte an der Grenze einen 22-Jährigen Autofahrer, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Einem Gefängnisaufenthalt entging er durch Zahlung der offenen Geldstrafe.

Am Nachmittag des 12. April 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Bietingen/Thayngen einen 22-jährigen rumänischen Staatsangehörigen bei der Einreise nach Deutschland. Bei der Überprüfung seiner Personalien zeigte sich ein noch offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Verden. Das Amtsgericht Achim hatte den Mann Anfang 2025 wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit zu einer Geldstrafe verurteilt. Die noch ausstehenden 1.320 Euro zuzüglich der Kosten bezahlte er jedoch nicht und entzog sich stattdessen dem Zugriff der Justiz.

Die Bundespolizei eröffnete dem Reisenden im Zuge der Kontrolle den Haftbefehl. Dieser bezahlte vor Ort den ausstehenden Betrag und entging so einer ersatzweisen Haftstrafe. Er konnte seine Fahrt im Anschluss fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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