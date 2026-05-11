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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 17-Jährige sexuell belästigt

Hückeswagen (ots)

Eine 17-jährige Hückeswagenerin fuhr am Freitag (8. Mai) gegen 22:20 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Islandstraße in Richtung Kölner Straße. Als sie anhielt, um eine Nachricht auf ihrem Handy zu schreiben, packte sie plötzlich von hinten ein Unbekannter und zog sie rückwärts in einen Gasseneingang. Die 17-Jährige schrie, wehrte sich und schaffte es, sich aus dem Griff zu lösen. Sie rief sofort einen Bekannten an. Der unbekannte Mann flüchtete daraufhin zu Fuß in die Gasse. Der Unbekannte war groß und trug eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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