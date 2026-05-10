Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Lebensgefährlich verletzt und eingeklemmt nach Kollision mit Baum
Morsbach (ots)
Am 10.05.2026, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 21jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW den Ellinger Weg in Morsbach aus Richtung Birken in Fahrtrichtung Morsbach-Zentrum. Der Fahrzeugführer kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw so stark beschädigt, dass der Fahrer eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Mittels Rettungshubschrauber wurde der lebensgefährlich verletzte einer Spezialklinik zugeführt. Zur Unfallrekonstruktion wurden Experten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams eingesetzt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt.
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