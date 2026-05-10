PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Lebensgefährlich verletzt und eingeklemmt nach Kollision mit Baum

Morsbach (ots)

Am 10.05.2026, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 21jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW den Ellinger Weg in Morsbach aus Richtung Birken in Fahrtrichtung Morsbach-Zentrum. Der Fahrzeugführer kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw so stark beschädigt, dass der Fahrer eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Mittels Rettungshubschrauber wurde der lebensgefährlich verletzte einer Spezialklinik zugeführt. Zur Unfallrekonstruktion wurden Experten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams eingesetzt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 10:25

    POL-GM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

    Hückeswagen (ots) - Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Remscheid war am Samstag (9. Mai, 14:20 Uhr) auf der K14 von "Wickesberg" in Fahrtrichtung "Purd" unterwegs. In einer scharfen Linkskurve geriet der 65-Jährige nach rechts auf das unbefestigte Bankett und kam zu Fall. Dabei verletzte sich der Remscheider schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Seine Honda wurde abgeschleppt. Rückfragen von ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 10:25

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Engelskirchen (ots) - In der Zeit von 12:00 Uhr am 8. Mai (Freitag) und 10:30 Uhr am 9. Mai wollten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Im Bruch" in Ründeroth einbrechen. Sie versuchten, die Eingangstür und die Terrassentür aufzuhebeln - ohne Erfolg. Beide Türen hielten stand und die Einbrecher machten keine Beute. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren