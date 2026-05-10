Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt
Hückeswagen (ots)
Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Remscheid war am Samstag (9. Mai, 14:20 Uhr) auf der K14 von "Wickesberg" in Fahrtrichtung "Purd" unterwegs. In einer scharfen Linkskurve geriet der 65-Jährige nach rechts auf das unbefestigte Bankett und kam zu Fall. Dabei verletzte sich der Remscheider schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Seine Honda wurde abgeschleppt.
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