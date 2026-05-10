POL-GM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Gummersbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (8./9. Mai) brachen Kriminelle in eine Wohneinheit auf einem Campingplatz in der Straße "Würden" bei Berghausen ein. Dazu hebelten sie die Eingangstür zum Wintergarten auf sowie eine weitere Tür in der Wohnung. Die Einbrecher öffneten und durchwühlten Schränke und Schubladen und erbeuteten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die ...

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