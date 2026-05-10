Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Engelskirchen (ots)

In der Zeit von 12:00 Uhr am 8. Mai (Freitag) und 10:30 Uhr am 9. Mai wollten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Im Bruch" in Ründeroth einbrechen. Sie versuchten, die Eingangstür und die Terrassentür aufzuhebeln - ohne Erfolg. Beide Türen hielten stand und die Einbrecher machten keine Beute.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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