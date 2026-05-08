Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall in Strombach - Autofahrer alkoholisiert

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Gummersbach (ots)

Am Donnerstagmittag (7. Mai, 12 Uhr) wurden Polizisten zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden in der Weststraße in Strombach gerufen. Ein 72-Jähriger aus Gummersbach war mit seinem Renault zunächst auf der L 323 und weiter über die Weststraße in Richtung des Strombacher Ortskerns gefahren. Nahe der Einmündung zur Gummerother Straße fuhr der Gummersbacher auf das Heck eines geparkten Transit auf. Der 72-Jährige erweckte einen alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten - der Gummersbacher war mit über zwei Promille unterwegs gewesen. Neben einer Blutprobe musste der Autofahrer auch seinen Führerschein abgeben. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

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