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POL-GM: Alkoholisierter Autofahrer in Lindlar unterwegs

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Lindlar (ots)

Ein 48-jähriger Lindlarer fuhr am Mittwoch (6. Mai) auf der L 97 (Montanusstraße) in Richtung Frielingsdorf. Auf Höhe der Einmündung zur Neuenfelder Straße kollidierte der VW des 48-Jährigen gegen 17:20 Uhr mit zwei Verkehrsschildern auf einer Verkehrsinsel. Der Lindlarer setzte seine Fahrt auf der Montanusstraße fort, bis er dann um ca. 17:25 Uhr im Frielingsdorfer Ortskern auf den Mercedes einer 28-Jährigen aus Lindlar auffuhr. Die Beteiligten überstanden den Auffahrunfall verletzungsfrei. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lindlarer alkoholisiert war und zudem keinen Führerschein hatte. Der 48-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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