Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ladendiebin vorläufig festgenommen

Gummersbach (ots)

Mitarbeiter eines Supermarktes in der Straße "Am Alten Bahnhof" in Niederseßmar riefen am 7. Mai (Donnerstag) gegen 17:10 Uhr die Polizei, nachdem sie im Geschäft eine Frau wiedererkannt hatten, die in den Tagen zuvor Lebensmittel gestohlen hatte. Die 34-Jährige aus Oberhausen war am Dienstagabend (5. Mai) und am Mittwochmorgen (6. Mai) in dem Supermarkt unterwegs gewesen. Auf Videoaufnahmen konnten Mitarbeiter im Nachgang feststellen, dass die Kriminelle Kaffee mit einem Warenwert im niedrigen dreistelligen Bereich in Einkaufswagen geladen und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen hatte. Die alarmierten Beamten konnten die Ladendiebin dann am gestrigen Abend im Geschäft antreffen. Sie wurde vorläufig festgenommen.

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